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मेरठ: एमएलसी चुनाव में दोपहर 12 बजे तक बूथों पर कम पहुंचे मतदाता, सुशील कुमार पुंडीर और अमित कुमार जैन के समर्थक जुटे रहे

Dimple Sirohi

Updated Fri, 23 Oct 2026 02:22 PM IST Updated Fri, 23 Oct 2026 02:22 PM IST







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मेरठ में उत्तर प्रदेश माध्यमिक शिक्षक संघ के मेरठ-सहारनपुर मंडल एमएलसी चुनाव के दौरान दोपहर 12 बजे तक मतदान केंद्रों पर मतदाताओं की संख्या कम दर्ज की गई। शिक्षक खंड से डॉ. सुशील कुमार पुंडीर और स्नातक खंड से डॉ. अमित कुमार जैन के बूथों पर समर्थक जुटे रहे, लेकिन मतदाताओं की आवाजाही अपेक्षाकृत कम रही। ... और पढ़ें

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