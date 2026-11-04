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मेरठ: फर्जी सदस्यता खत्म करने को लेकर एलेक्जेंडर क्लब में बैठक

Mohd Mustakim

Updated Wed, 04 Nov 2026 10:22 PM IST Updated Wed, 04 Nov 2026 10:22 PM IST







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एलेक्जेंडर क्लब में बुधवार को फर्जी सदस्यता ग्रहण करने वाले मयूर मित्तल की डीएम के आदेश पर सदस्यता समाप्त करने को लेकर बैठक हुई। इसमें एलेक्जेंडर क्लब के पदाधिकारियों ने चर्चा कर नियमानुसार काम करने की बात कही। ... और पढ़ें

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