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मेरठ: एक नवंबर को लगेगा साक्षरता शिविर, मिलेगा सरकारी योजनाओं का लाभ

Mohd Mustakim

Updated Fri, 09 Oct 2026 09:20 PM IST Updated Fri, 09 Oct 2026 09:20 PM IST







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साक्षरता शिविर को लेकर सचिव जिला विधिक सेवा प्राधिकरण के विश्राम कक्ष में कार्यक्रम को लेकर जानकारी दी गई। अधिकारी सोनिका वर्मा ने बताया कि सरकारी योजनाओं का लाभ पात्रों को दिलाना हमारी प्राथमिकता है। इसी को लेकर एक नवंबर को कार्यक्रम का आयोजन किया जाएगा। ... और पढ़ें

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