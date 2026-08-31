Meerut: घुमंतू जातियों के कल्याण से जुड़ी सरकारी योजनाओं के बारे में बताया

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चौधरी चरण सिंह विश्वविद्यालय में विमुक्त जाति दिवस के अवसर पर भव्य कार्यक्रम का आयोजन किया गया। घुमंतू जातियों के कल्याण हेतु सरकारी योजनाओं से जुड़े विभिन्न जागरूकता स्टॉल लगाए गए। मुख्य अतिथि राज्यमंत्री असीम अरुण ने दीप प्रज्ज्वलित कर कार्यक्रम का उद्घाटन किया। उन्होंने विमुक्त समाज के उत्थान, सम्मान और अधिकारों की बात कही और सरकार की प्रतिबद्धता दोहराई।

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