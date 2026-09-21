{"_id":"6ab1708715b70a175c010c01","slug":"video-meerut-guru-vandan-chhatra-abhinandan-tribute-to-teachers-felicitation-of-students-program-organized-at-government-girls-inter-college-2026-09-21","type":"video","status":"publish","title_hn":"मेरठ: राजकीय कन्या इंटर कॉलेज में गुरु वंदन छात्र अभिनंदन कार्यक्रम का आयोजन","category":{"title":"City & states","title_hn":"शहर और राज्य","slug":"city-and-states"}}

भारत विकास परिषद अभिनव (विकास रत्न) शाखा ने सोमवार को राजकीय कन्या इंटर कॉलेज में गुरु वंदन छात्र अभिनंदन कार्यक्रम आयोजित किया। इस दौरान शिक्षकों और छात्रों को सम्मानित किया गया। शिक्षिकाओं सुनीता और रश्मि सिंह के साथ छात्राओं काकुल व सृष्टि को अंग-वस्त्र, श्रीफल, पदक और प्रशस्ति पत्र प्रदान किए गए। शाखा के संस्थापक सदस्य दुली चंद उपाध्याय ने विद्यालय पुस्तकालय को 131 हिंदी माध्यम की पुस्तकें निशुल्क भेंट कीं। इनमें से अधिकांश पुस्तकें उनके द्वारा स्वयं लिखी गई हैं। शाखा सचिव एसपी शर्मा ने छात्रों को संदेश दिए और शिक्षकों की भूमिका पर प्रकाश डाला। शाखा संस्थापक अध्यक्ष बीडी शर्मा ने विद्यालय प्रशासन का आभार व्यक्त किया। प्रधानाचार्य पिंकी चौधरी और अन्य स्टाफ ने कार्यक्रम में सहयोग किया। शाखा से जिला मीडिया प्रभारी यतेंद्र कुमार शर्मा, लोकेश मोहन शर्मा आदि सदस्य उपस्थित रहे।

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