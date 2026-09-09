मेरठ में गुरु वंदन छात्र अभिनंदन कार्यक्रम, मेधावी छात्रों को किया सम्मानित; शिक्षा के साथ संस्कृति का दिया संदेश

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मेरठ में भारत विकास परिषद संस्कार शाखा की ओर से सरस्वती शिशु मंदिर, रामलीला ग्राउंड, दिल्ली रोड में गुरु वंदन छात्र अभिनंदन कार्यक्रम हर्षोल्लास के साथ संपन्न हुआ। कार्यक्रम में गुरुजनों का वंदन किया गया और मेधावी छात्रों को सम्मानित किया गया। इस दौरान संस्कार, सेवा और समर्पण के भाव के साथ शिक्षा के महत्व पर जोर दिया गया। आयोजन के माध्यम से शिक्षा के साथ भारतीय संस्कृति और संस्कारों का संदेश दिया गया। कार्यक्रम में उपस्थित लोगों ने गुरुजनों के प्रति सम्मान और छात्रों के उत्साहवर्धन को आयोजन का महत्वपूर्ण हिस्सा बताया।

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