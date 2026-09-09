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मेरठ: स्कूल मिनी बस और ऑल्टो कार की भिड़ंत, एक छात्र चोटिल; हाईवे पर लगा जाम, पुलिस ने हटवाए वाहन

Wed, 09 Sep 2026 03:53 PM IST
Dimple Sirohi न्यूज डेस्क, अमर उजाला, मेरठ
न्यूज डेस्क, अमर उजाला, मेरठ Published by: Dimple Sirohi Updated Wed, 09 Sep 2026 03:53 PM IST
सार

मेरठ में दिल्ली-देहरादून हाईवे पर दयावती मोदी अकैडमी की मिनी स्कूल बस और ऑल्टो कार की भिड़ंत में एक छात्र चोटिल हो गया। हादसे के बाद हाईवे पर जाम लग गया, जिसे पुलिस ने क्षतिग्रस्त वाहन हटवाकर खुलवाया।

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Meerut: School Mini Bus Collides With Alto Car on Delhi-Dehradun Highway, One Student Injured
मिनी स्कूल बस और ऑल्टो कार की भिड़ंत - फोटो : अमर उजाला

विस्तार
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मेरठ के पल्लवपुरम थानाक्षेत्र में दिल्ली-देहरादून हाईवे पर चौहान मार्केट के सामने बुधवार दोपहर दयावती मोदी अकैडमी की मिनी स्कूल बस और ऑल्टो कार की भिड़ंत हो गई। हादसे में बस में सवार करीब 15 छात्र-छात्राओं में से एक छात्र चोटिल हो गया। टक्कर के बाद बस में सवार बच्चों में अफरा-तफरी मच गई।

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चौहान मार्केट के सामने हुआ हादसा
हादसा दोपहर करीब दो बजे हुआ। स्कूल मिनी बस को अशरफ निवासी रूहासा करीब 15 छात्र-छात्राओं को लेकर दौराला की ओर जा रहे थे। इसी दौरान बस की ऑल्टो कार से टक्कर हो गई। ऑल्टो कार भी स्कूल से बच्चों को लेकर जा रही थी
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बताया गया कि ऑल्टो कार डॉ. रामचंद्र चौधरी निवासी अक्षरधाम कॉलोनी चला रहे थे और वह भी स्कूल से बच्चों को लेकर अपने घर की ओर जा रहे थे। टक्कर इतनी तेज थी कि दोनों वाहन क्षतिग्रस्त हो गए।

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Meerut: School Mini Bus Collides With Alto Car on Delhi-Dehradun Highway, One Student Injured
मिनी स्कूल बस और ऑल्टो कार की भिड़ंत - फोटो : अमर उजाला

एक छात्र हुआ चोटिल
हादसे में स्कूल बस में सवार एक छात्र चोटिल हुआ। अन्य छात्र-छात्राओं को किसी तरह की गंभीर चोट की सूचना नहीं है। टक्कर के बाद मौके पर कुछ देर अफरा-तफरी का माहौल रहा।

Meerut: School Mini Bus Collides With Alto Car on Delhi-Dehradun Highway, One Student Injured
मिनी स्कूल बस और ऑल्टो कार की भिड़ंत - फोटो : अमर उजाला

कार चालक मौके से फरार
हादसे के बाद ऑल्टो कार सवार चालक मौके से फरार हो गया। सड़क पर दोनों क्षतिग्रस्त वाहन खड़े होने के कारण हाईवे पर वाहनों की रफ्तार थम गई और जाम लग गया।


पुलिस ने हटवाए क्षतिग्रस्त वाहन
सूचना मिलने पर पल्लवपुरम पुलिस मौके पर पहुंची और स्थिति संभाली। पुलिस ने दोनों क्षतिग्रस्त वाहनों को हाईवे से हटवाया, जिसके बाद यातायात सुचारू हो सका।

Meerut: School Mini Bus Collides With Alto Car on Delhi-Dehradun Highway, One Student Injured
मिनी स्कूल बस और ऑल्टो कार की भिड़ंत - फोटो : अमर उजाला

जाम खुलने के बाद सामान्य हुआ आवागमन
दोनों वाहनों को सड़क से हटाने के बाद हाईवे पर वाहनों का आवागमन सामान्य हो गया। पुलिस हादसे के कारणों और ऑल्टो कार चालक के बारे में जानकारी जुटा रही है।

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