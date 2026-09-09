मेरठ: स्कूल मिनी बस और ऑल्टो कार की भिड़ंत, एक छात्र चोटिल; हाईवे पर लगा जाम, पुलिस ने हटवाए वाहन

मेरठ के पल्लवपुरम थानाक्षेत्र में दिल्ली-देहरादून हाईवे पर चौहान मार्केट के सामने बुधवार दोपहर दयावती मोदी अकैडमी की मिनी स्कूल बस और ऑल्टो कार की भिड़ंत हो गई। हादसे में बस में सवार करीब 15 छात्र-छात्राओं में से एक छात्र चोटिल हो गया। टक्कर के बाद बस में सवार बच्चों में अफरा-तफरी मच गई।

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चौहान मार्केट के सामने हुआ हादसा

हादसा दोपहर करीब दो बजे हुआ। स्कूल मिनी बस को अशरफ निवासी रूहासा करीब 15 छात्र-छात्राओं को लेकर दौराला की ओर जा रहे थे। इसी दौरान बस की ऑल्टो कार से टक्कर हो गई। ऑल्टो कार भी स्कूल से बच्चों को लेकर जा रही थी विज्ञापन



बताया गया कि ऑल्टो कार डॉ. रामचंद्र चौधरी निवासी अक्षरधाम कॉलोनी चला रहे थे और वह भी स्कूल से बच्चों को लेकर अपने घर की ओर जा रहे थे। टक्कर इतनी तेज थी कि दोनों वाहन क्षतिग्रस्त हो गए। हादसा दोपहर करीब दो बजे हुआ। स्कूल मिनी बस को अशरफ निवासी रूहासा करीब 15 छात्र-छात्राओं को लेकर दौराला की ओर जा रहे थे। इसी दौरान बस की ऑल्टो कार से टक्कर हो गई। ऑल्टो कार भी स्कूल से बच्चों को लेकर जा रही थीबताया गया कि ऑल्टो कार डॉ. रामचंद्र चौधरी निवासी अक्षरधाम कॉलोनी चला रहे थे और वह भी स्कूल से बच्चों को लेकर अपने घर की ओर जा रहे थे। टक्कर इतनी तेज थी कि दोनों वाहन क्षतिग्रस्त हो गए।

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