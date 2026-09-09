मेरठ: केके इंटर कॉलेज में गुरु वंदन छात्र अभिनंदन कार्यक्रम, प्रतिभाशाली छात्र-छात्राओं को किया सम्मानित

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मेरठ दिल्ली रोड स्थित केके इंटर कॉलेज में भारत विकास परिषद आयुष्मान शाखा मेरठ की ओर से गुरु वंदन छात्र अभिनंदन कार्यक्रम का आयोजन किया गया। कार्यक्रम में गुरुजनों का वंदन कर प्रतिभाशाली छात्र-छात्राओं को सम्मानित किया गया। संस्था की ओर से छात्रों की प्रतिभा, संस्कार और परिश्रम की सराहना की गई। इस दौरान सम्मानित छात्र-छात्राओं के उज्ज्वल भविष्य की कामना की गई।

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