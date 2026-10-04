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मेरठ: कैलाश प्रकाश स्पोर्ट्स स्टेडियम में फुटबॉल मैच का आयोजन

Mohd Mustakim

Updated Sun, 04 Oct 2026 01:02 PM IST Updated Sun, 04 Oct 2026 01:02 PM IST







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कैलाश प्रकाश स्पोर्ट्स स्टेडियम में डीएवी स्कूल की ओर से खेलकूद प्रतियोगिता का आयोजन किया जा रहा है। रविवार को फुटबॉल का मैच खेला गया। ... और पढ़ें

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