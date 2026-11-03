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मेरठ: कमिश्नरी चौराहे पर किसानों ने किया प्रदर्शन, सड़क पर ही बना दिया मंच

Mohd Mustakim

Updated Tue, 03 Nov 2026 02:29 PM IST Updated Tue, 03 Nov 2026 02:29 PM IST







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कमिश्नरी चौराहे पर भारतीय किसान यूनियन अराजनैतिक कालू प्रधान के धरना प्रदर्शन में ट्रैक्टर ट्रॉली व गन्ने लेकर किसान पहुंचे। किसानों ने सड़क पर मंच बनाकर धरना दिया। ... और पढ़ें

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