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मेरठ कलेक्ट्रेट पहुंचे किसान, ट्रैक्टर रोकने पर पुलिस से नोकझोंक, एएसपी दीक्षा भौरिया को धक्का लगने के आरोप पर एसपी सिटी ने लगाई फटकार

Dimple Sirohi

Updated Fri, 16 Oct 2026 01:28 PM IST Updated Fri, 16 Oct 2026 01:28 PM IST







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मेरठ में विभिन्न मांगों को लेकर कलेक्ट्रेट पहुंचे किसानों को पुलिस ने ट्रैक्टर अंदर ले जाने से रोक दिया। इस दौरान किसानों और पुलिस के बीच नोकझोंक हुई। किसान धरने पर बैठ गए। प्रदर्शन के दौरान एएसपी दीक्षा भौरिया को धक्का लगने का आरोप लगा। इसके बाद एसपी सिटी ने किसानों को फटकार लगाते हुए महिला अधिकारी के साथ बदसलूकी करने पर सवाल उठाए। ... और पढ़ें

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