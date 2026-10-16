फ्री ई-पेपर
पर्सनलाइज़्ड फ़ीड
पर्सनलाइज़्ड नोटिफ़िकेशन
चलते-फिरते ख़बरें
लॉयल्टी रिवॉर्ड्स
डाउनलोड करें

मेरा शहर

सब्सक्राइब करें
Hindi News ›   Photo Gallery ›   Uttar Pradesh ›   Meerut News ›   Meerut Snakebite Murder Case: Amit's Mother Demands Death Penalty for Convicts Before Sentencing

सर्पदंश हत्याकांड: दोषियों को मुस्कान-साहिल की तरह मिले फांसी, सजा के एलान से पहले भावुक हुईं अमित की मां

Fri, 16 Oct 2026 10:56 AM IST
Dimple Sirohi न्यूज डेस्क, अमर उजाला, मेरठ
न्यूज डेस्क, अमर उजाला, मेरठ Published by: Dimple Sirohi Updated Fri, 16 Oct 2026 10:56 AM IST
सार

सर्पदंश हत्याकांड: मेरठ के बहसूमा क्षेत्र के सर्पदंश हत्याकांड में सजा के एलान से पहले अमित कश्यप की मां मुनेश देवी भावुक हो गईं। उन्होंने दोषियों के लिए फांसी की मांग की और तीन पोते-पोतियों के भविष्य की चिंता जताई।

विज्ञापन
Meerut Snakebite Murder Case: Amit's Mother Demands Death Penalty for Convicts Before Sentencing
अमित का परिवार, आरोपी पत्नी रविता व प्रेमी अमरदीप - फोटो : अमर उजाला

मेरठ के बहसूमा क्षेत्र के अकबरपुर सादात गांव में चर्चित सर्पदंश हत्याकांड के पीड़ित परिवार को अब अदालत से सजा के एलान का इंतजार है। अमित उर्फ मिक्की कश्यप की मां मुनेश देवी बेटे की हत्या को याद कर भावुक हो उठीं।





बेटे को खोने का दर्द, इंसाफ की उम्मीद और तीन मासूम बच्चों के भविष्य की चिंता उनके चेहरे पर साफ दिखाई देती है। उन्होंने दोषियों के लिए फांसी की मांग करते हुए कहा कि उनके निर्दोष बेटे के साथ जिस तरह की बेरहमी हुई, उसके लिए कड़ी से कड़ी सजा मिलनी चाहिए।
Trending Videos
Meerut Snakebite Murder Case: Amit's Mother Demands Death Penalty for Convicts Before Sentencing
रविता, अमित कश्यप हत्याकांड - फोटो : अमर उजाला

मुनेश देवी ने भारी मन से कहा कि जिस तरह उनके बेटे का गला घोंटकर उसकी हत्या की गई, उसी तरह दोनों दोषियों को भी सजा-ए-मौत मिलनी चाहिए। उनके मुताबिक, अदालत से मिलने वाला न्याय ही उनके परिवार के दर्द को कुछ कम कर सकता है।

Meerut Snakebite Murder Case: Amit's Mother Demands Death Penalty for Convicts Before Sentencing
रविता, अमित कश्यप हत्याकांड - फोटो : अमर उजाला
बेटे के बाद पति को भी खोया, अब बच्चों की जिम्मेदारी
अमित की मौत के बाद परिवार पर दुखों का पहाड़ टूट पड़ा। बेटे की मौत के करीब छह महीने बाद उनके दिव्यांग पिता विजयपाल का भी निधन हो गया। इसके बाद परिवार की जिम्मेदारी मुनेश देवी के कंधों पर आ गई।

अब उन्हें अपने पोते-पोतियों अनिकेत, अनुष्का और गौरी की परवरिश के साथ उनकी पढ़ाई और भविष्य की चिंता भी सता रही है। गांव में रहकर वह किसी तरह तीनों बच्चों को संभाल रही हैं। एक तरफ इकलौते जवान बेटे को खोने का गम है, तो दूसरी तरफ बच्चों के जीवन को संवारने की बड़ी जिम्मेदारी।

मुनेश देवी के लिए यह संघर्ष केवल इंसाफ मिलने तक सीमित नहीं है। उन्हें बच्चों को सुरक्षित भविष्य देने और परिवार को संभालने की चुनौती का भी सामना करना पड़ रहा है।
विज्ञापन
विज्ञापन
Meerut Snakebite Murder Case: Amit's Mother Demands Death Penalty for Convicts Before Sentencing
रविता, अमित कश्यप हत्याकांड - फोटो : अमर उजाला

मां से मिलने को तैयार नहीं हैं तीनों बच्चे
परिवार के मुताबिक, अमित के तीनों बच्चे अपनी मां रविता से मिलने को तैयार नहीं हैं। इस स्थिति ने परिवार की भावनात्मक मुश्किलों को और बढ़ा दिया है। बच्चों के भविष्य को लेकर मुनेश देवी की चिंता लगातार बनी हुई है।

विज्ञापन
Meerut Snakebite Murder Case: Amit's Mother Demands Death Penalty for Convicts Before Sentencing
आरोपी पत्नी रविता व उसका प्रेमी अमरदीप बाएं - फोटो : अमर उजाला

सजा के एलान पर टिकी निगाहें
सर्पदंश हत्याकांड ने परिवार को गहरे सदमे में डाल दिया। अब पीड़ित परिवार की निगाहें अदालत के फैसले और सजा के एलान पर टिकी हैं। मुनेश देवी चाहती हैं कि दोषियों को ऐसी सजा मिले, जिससे उन्हें लगे कि उनके बेटे के साथ हुए अपराध में न्याय हुआ है।

अगली फोटो गैलरी देखें
विज्ञापन

रहें हर खबर से अपडेट, डाउनलोड करें Android Hindi News App, iOS Hindi News App और Amarujala Hindi News APP अपने मोबाइल पे|
Get all India News in Hindi related to live update of politics, sports, entertainment, technology and education etc. Stay updated with us for all breaking news from India News and more news in Hindi.

विज्ञापन
विज्ञापन

एड फ्री अनुभव के लिए अमर उजाला प्रीमियम सब्सक्राइब करें

Next Article

Disclaimer


हम डाटा संग्रह टूल्स, जैसे की कुकीज के माध्यम से आपकी जानकारी एकत्र करते हैं ताकि आपको बेहतर और व्यक्तिगत अनुभव प्रदान कर सकें और लक्षित विज्ञापन पेश कर सकें। अगर आप साइन-अप करते हैं, तो हम आपका ईमेल पता, फोन नंबर और अन्य विवरण पूरी तरह सुरक्षित तरीके से स्टोर करते हैं। आप कुकीज नीति पृष्ठ से अपनी कुकीज हटा सकते है और रजिस्टर्ड यूजर अपने प्रोफाइल पेज से अपना व्यक्तिगत डाटा हटा या एक्सपोर्ट कर सकते हैं। हमारी Cookies Policy, Privacy Policy और Terms & Conditions के बारे में पढ़ें और अपनी सहमति देने के लिए Agree पर क्लिक करें।
Agree

अपना शहर चुनें

AU ऐप में पढ़ें

Followed