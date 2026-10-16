सर्पदंश हत्याकांड: सजा के एलान से पहले रविता-अमरदीप की बढ़ी बेचैनी, कोर्ट में ऑनलाइन हुई पेशी

1 of 5 आरोपी पत्नी रविता व प्रेमी अमरदीप - फोटो : अमर उजाला







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मेरठ के बहुचर्चित अमित कश्यप हत्याकांड में दोषी ठहराई गई रविता और अमरदीप की सजा पर फैसले से पहले जेल में उनकी बेचैनी बढ़ने की जानकारी सामने आई है। चौधरी चरण सिंह जिला कारागार में बंद दोनों आरोपियों को छह अप्रैल को अपर जिला जज कोर्ट संख्या-12 ने दोषी ठहराया था। उपलब्ध जानकारी के अनुसार, सजा के एलान के लिए शुक्रवार की तारीख निर्धारित की गई थी।







जेल सूत्रों के मुताबिक, गुरुवार को दोनों बेचैन नजर आए और अन्य कैदियों से बातचीत भी कम कर दी। हालांकि, उनकी मानसिक स्थिति से संबंधित किसी चिकित्सीय आकलन की जानकारी उपलब्ध नहीं है।



सौरभ राजपूत हत्याकांड में मुस्कान रस्तोगी और साहिल शुक्ला को मृत्युदंड की सजा सुनाए जाने के बाद इस मामले की चर्चा जेल में भी होने की बात कही गई है। इसी पृष्ठभूमि में अमित कश्यप हत्याकांड में सजा का इंतजार कर रहे रविता और अमरदीप की स्थिति को लेकर भी चर्चा है।

यह भी पढ़ें: सर्पदंश हत्याकांड: दोषियों को मुस्कान-साहिल की तरह मिले फांसी, सजा के एलान से पहले भावुक हुईं अमित की मां जेल सूत्रों के मुताबिक, गुरुवार को दोनों बेचैन नजर आए और अन्य कैदियों से बातचीत भी कम कर दी। हालांकि, उनकी मानसिक स्थिति से संबंधित किसी चिकित्सीय आकलन की जानकारी उपलब्ध नहीं है।सौरभ राजपूत हत्याकांड में मुस्कान रस्तोगी और साहिल शुक्ला को मृत्युदंड की सजा सुनाए जाने के बाद इस मामले की चर्चा जेल में भी होने की बात कही गई है। इसी पृष्ठभूमि में अमित कश्यप हत्याकांड में सजा का इंतजार कर रहे रविता और अमरदीप की स्थिति को लेकर भी चर्चा है।

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2 of 5 रविता, अमित कश्यप हत्याकांड - फोटो : अमर उजाला

वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग से कराई जाएगी पेशी

वरिष्ठ जेल अधीक्षक डॉ. वीरेश राज शर्मा के अनुसार, रविता और अमरदीप की स्थिति को देखते हुए उनकी अदालत में पेशी जेल से ही वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से कराई जाएगी। जेल प्रशासन ने दोनों की निगरानी और सुरक्षा बढ़ाई है।



अमित कश्यप हत्याकांड में रविता और अमरदीप को दोषी ठहराए जाने के बाद अब सजा पर अदालत के फैसले का इंतजार है। शुक्रवार को प्रस्तावित सुनवाई में अदालत की ओर से सुनाई जाने वाली सजा इस मामले का अगला अहम घटनाक्रम होगी।

3 of 5 अमित, रविता और अमरदीप। - फोटो : अमर उजाला

मुस्कान और साहिल की निगरानी भी बढ़ाई गई

सौरभ राजपूत हत्याकांड में मृत्युदंड की सजा पाए मुस्कान और साहिल की जेल में बैरक बदलने की जानकारी भी सामने आई है। उपलब्ध विवरण के अनुसार, साहिल को बैरक नंबर 395 और मुस्कान को बैरक नंबर 396 में रखा गया है। जेल प्रशासन सीसीटीवी कैमरों के माध्यम से दोनों पर निगरानी रख रहा है।



वरिष्ठ जेल अधीक्षक के मुताबिक, दोनों की मानसिक स्थिति को ध्यान में रखते हुए दोबारा काउंसलिंग कराने की योजना है। जेल में उनकी सुरक्षा और निगरानी से जुड़ी व्यवस्थाओं पर विशेष ध्यान दिया जा रहा है।

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4 of 5 आरोपी पत्नी रविता - फोटो : अमर उजाला

निक्की और दामिनी के मामलों की भी चर्चा

जेल सूत्रों के हवाले से यह भी कहा गया है कि हत्या के मामलों में बंद निक्की और दामिनी अपने मामलों में अदालत की सुनवाई को लेकर चिंतित हैं। हालांकि, उनकी मानसिक स्थिति या सजा को लेकर किसी आधिकारिक बयान की पुष्टि उपलब्ध जानकारी में नहीं है।

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