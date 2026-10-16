सौरभ हत्याकांड: जेल में मुस्कान की बदली बैरक, 17 उम्रकैद की सजा काट रहीं महिला कैदियों संग रहेगी, कड़ी निगरानी

1 of 5 जेल में बदली साहिल मुस्कान की बैरक - फोटो : अमर उजाला







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2 of 5 मुस्कान और साहिल की फाइल फोटो - फोटो : संवाद न्यूज एजेंसी

मुस्कान और साहिल की बदली बैरक

मृत्युदंड की सजा पाए साहिल और मुस्कान रस्तोगी को जेल नियमों के तहत अब कैदियों के सामान्य कपड़े दे दिए गए हैं। साहिल को बैरक नंबर 395 और मुस्कान को बैरक नंबर 396 में तन्हाई (कड़ी निगरानी) में शिफ्ट किया गया है।



बुधवार की पूरी रात इन दोनों को भी नींद नहीं आई। जेल प्रशासन इन पर तीसरी आंख यानी सीसीटीवी कैमरों से 24 घंटे पैनी नजर रख रहा है। वरिष्ठ जेल अधीक्षक के मुताबिक, दोनों दोषियों की मानसिक स्थिति को देखते हुए एक बार फिर उनकी काउंसलिंग कराई जाएगी।

3 of 5 सौरभ हत्याकांड, मुस्कान - फोटो : अमर उजाला

सेंट्रल जेलों में जगह नहीं, जिला जेल पर बढ़ा बोझ

जेल प्रशासन ने बताया कि सजायाफ्ता कैदियों को रखने वाली सेंट्रल जेलों में जगह (क्षमता) न होने के कारण मेरठ जिला कारागार में वर्तमान में 278 ऐसे पुरुष व महिला कैदी बंद हैं, जिन्हें अदालत से उनके गुनाहों की अंतिम सजा मिल चुकी है।



मेरठ। सौरभ राजपूत हत्याकांड में मृत्युदंड की सजा पाए मुस्कान रस्तोगी को मेरठ जिला कारागार में दूसरी महिला कैदियों के साथ शिफ्ट किया गया है। जेल रिकॉर्ड के मुताबिक, यहां पहले से 17 महिला कैदी ऐसी हैं जिन्हें अदालत उम्रकैद की सजा सुना चुकी है। जेल प्रशासन के अनुसार, मुस्कान को भी इन्हीं महिला कैदियों के साथ रखा गया है।



मुस्कान को बाराबंकी जेल में शिफ्ट किए जाने की चर्चा भी रही, लेकिन जेल अधीक्षक के मुताबिक, ऐसी कोई जानकारी नहीं है। फिलहाल मुस्कान मेरठ जिला कारागार में ही बंद है। सौरभ राजपूत हत्याकांड में अदालत ने मुस्कान और साहिल शुक्ला को मृत्युदंड की सजा सुनाई थी। फैसले के बाद जेल में दोनों की व्यवस्था और निगरानी को लेकर बदलाव किए गए हैं।

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4 of 5 सौरभ हत्याकांड, मुस्कान - फोटो : अमर उजाला

साहिल और मुस्कान की बैरक बदली, सीसीटीवी से निगरानी

जेल प्रशासन से मिली जानकारी के मुताबिक, मृत्युदंड की सजा पाए साहिल और मुस्कान को जेल नियमों के तहत सामान्य कैदी कपड़े दिए गए हैं। दोनों की बैरक बदली गई है। उपलब्ध जानकारी के अनुसार, साहिल को बैरक नंबर 395 और मुस्कान को बैरक नंबर 396 में रखा गया है। दोनों पर विशेष निगरानी रखी जा रही है।



जेल प्रशासन के मुताबिक, सीसीटीवी कैमरों के जरिए दोनों की गतिविधियों पर नजर रखी जा रही है। वरिष्ठ जेल अधीक्षक ने बताया कि दोनों की मानसिक स्थिति को ध्यान में रखते हुए उनकी काउंसलिंग दोबारा कराई जाएगी।



जेल प्रशासन की ओर से यह भी बताया गया कि सजा सुनाए जाने के बाद दोनों की निगरानी की व्यवस्था पर विशेष ध्यान दिया जा रहा है। हालांकि, उनकी मानसिक स्थिति के बारे में कोई स्वतंत्र चिकित्सीय जानकारी उपलब्ध नहीं है।

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5 of 5 सौरभ हत्याकांड, मुस्कान - फोटो : अमर उजाला