वेस्ट यूपी में मौसम: दूसरे दिन भी बदला रहा मौसम, तापमान में गिरावट, आंधी-बारिश और ओलावृष्टि से फसलों पर मार

अगले दो दिनों तक बना रह सकता है बदला मौसम

पश्चिमी उत्तर प्रदेश में फिलहाल मौसम के पूरी तरह स्थिर होने के संकेत नहीं हैं। पूर्वानुमान के अनुसार, अगले दो दिनों तक कभी बादल तो कभी धूप जैसी स्थिति बनी रह सकती है। इससे तापमान में भी उतार-चढ़ाव जारी रहने की संभावना है।



किसानों के लिए इस दौरान स्थानीय मौसम पूर्वानुमान पर नजर रखना महत्वपूर्ण है। बारिश या तेज हवा की संभावना को देखते हुए फसल की स्थिति के अनुसार कृषि कार्यों की योजना बनानी होगी। फिलहाल मौसम में लगातार हो रहे बदलाव ने लोगों को गर्मी से राहत तो दी है, लेकिन किसानों के लिए फसलों की सुरक्षा की चिंता बढ़ा दी है।