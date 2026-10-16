वेस्ट यूपी में मौसम: दूसरे दिन भी बदला रहा मौसम, तापमान में गिरावट, आंधी-बारिश और ओलावृष्टि से फसलों पर मार
Updated Fri, 16 Oct 2026 11:08 AM IST
पश्चिमी उत्तर प्रदेश में शुक्रवार को दूसरे दिन भी कभी बादल तो कभी हल्की धूप निकलने से मौसम में उतार-चढ़ाव बना रहा। तापमान में गिरावट से लोगों को गर्मी से कुछ राहत मिली, अगले दो दिनों तक मौसम में बदलाव बने रहने की संभावना जताई गई है।
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पश्चिमी उत्तर प्रदेश में मौसम का मिजाज लगातार बदला हुआ है। शुक्रवार को दूसरे दिन भी आसमान में कभी हल्के बादल छाए रहे तो कभी हल्की धूप निकलती रही। मौसम में आए बदलाव के चलते तापमान में गिरावट दर्ज की गई, जिससे लोगों को गर्मी से कुछ राहत मिली।
दिनभर मौसम में बदलाव का असर महसूस किया गया। धूप निकलने पर हल्की गर्मी का अहसास हुआ, जबकि बादल छाने से मौसम ठंडा हो गया। अक्टूबर में लगातार बदल रहे मौसम के कारण दिन और रात के तापमान में भी उतार-चढ़ाव देखने को मिल रहा है।
मौसम विभाग के पूर्वानुमान के मुताबिक, अगले दो दिनों तक मौसम का मिला-जुला असर बने रहने की संभावना है। हालांकि, जिलेवार तापमान और बारिश के आंकड़े उपलब्ध होने पर मौसम में हुए बदलाव की स्थिति और स्पष्ट हो सकेगी।
आंधी, बारिश और ओलावृष्टि से किसानों की बढ़ी चिंता
अक्टूबर में कई बार मौसम बदलने और आंधी, बारिश व ओलावृष्टि होने से किसानों की चिंता बढ़ गई है। खेतों में खड़ी फसलों पर मौसम की मार पड़ने की आशंका है। खासकर धान की फसल को लेकर किसानों की चिंता बनी हुई है।
बारिश और ओलावृष्टि से फसलों को नुकसान पहुंच सकता है। वहीं, तेज हवाओं के कारण पकी हुई फसल गिरने का खतरा भी रहता है। फसल गिरने से कटाई में देरी हो सकती है और दानों की गुणवत्ता प्रभावित होने की आशंका रहती है। इससे किसानों की उपज और आमदनी पर असर पड़ सकता है।
लगातार बदलते मौसम के कारण खेतों में काम करने की योजना बनाना भी चुनौतीपूर्ण हो सकता है। बारिश के बाद खेतों में नमी बढ़ने से कटाई और अन्य कृषि कार्य प्रभावित होने की आशंका रहती है।
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अगले दो दिनों तक बना रह सकता है बदला मौसम
पश्चिमी उत्तर प्रदेश में फिलहाल मौसम के पूरी तरह स्थिर होने के संकेत नहीं हैं। पूर्वानुमान के अनुसार, अगले दो दिनों तक कभी बादल तो कभी धूप जैसी स्थिति बनी रह सकती है। इससे तापमान में भी उतार-चढ़ाव जारी रहने की संभावना है।
किसानों के लिए इस दौरान स्थानीय मौसम पूर्वानुमान पर नजर रखना महत्वपूर्ण है। बारिश या तेज हवा की संभावना को देखते हुए फसल की स्थिति के अनुसार कृषि कार्यों की योजना बनानी होगी। फिलहाल मौसम में लगातार हो रहे बदलाव ने लोगों को गर्मी से राहत तो दी है, लेकिन किसानों के लिए फसलों की सुरक्षा की चिंता बढ़ा दी है।