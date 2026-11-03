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मेरठ: आरजी पीजी कॉलेज में मेले का आयोजन, छात्राओं ने लगाए स्टॉल

Mohd Mustakim

Updated Tue, 03 Nov 2026 02:30 PM IST Updated Tue, 03 Nov 2026 02:30 PM IST







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रघुनाथ गर्ल्स पोस्ट ग्रेजुएट कॉलेज के प्रांगण में मंगलवार को हुनर हाट हस्त कौशल मेले का आयोजन किया गया। छात्राओं ने सजावटी सामान, खाने-पीने और विभिन्न वस्तुओं के स्टॉल लगाए। ... और पढ़ें

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