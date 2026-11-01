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मेरठ: अमर शहीद धन सिंह कोतवाल को भारत रत्न की मांग, दिल्ली रवाना हुए भाकियू कार्यकर्ता

Mohd Mustakim

Updated Sun, 01 Nov 2026 12:09 PM IST Updated Sun, 01 Nov 2026 12:09 PM IST







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भारतीय किसान यूनियन के पदाधिकारी और कार्यकर्ता अमर शहीद धन सिंह कोतवाल को भारत रत्न से नवाजे जाने की मांग को लेकर दिल्ली तक की पैदल यात्रा के लिए निकले हैं। जय जवान जय किसान के नारे गूंजते रहे। ... और पढ़ें

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