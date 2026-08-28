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मेरठ: रोडवेज बस स्टैंड पर लगी बहनों की भीड़, खुशी-खुशी भाई से मिलने पहुंचीं

मेरठ ब्यूरो

Updated Fri, 28 Aug 2026 12:52 PM IST Updated Fri, 28 Aug 2026 12:52 PM IST







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रक्षाबंधन पर मेरठ रोडवेज बस स्टैंड पर बहनों का सैलाब उमड़ पड़ा। भाइयों की कलाई पर राखी सजाने जा रही बहनों के लिए यूपी रोडवेज में फ्री यात्रा की सौगात दी। शुक्रवार को सुबह से ही बस स्टैंड पर भारी भीड़ रही। हर चेहरे पर त्योहार की रौनक और भाई से मिलने की खुशी साफ दिखी। ... और पढ़ें

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