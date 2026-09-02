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मेरठ: शास्त्रीनगर में व्यापारियों के प्रदर्शन के बीच पहुंचे सीओ सिविल लाइन, पुलिस से हुई नोकझोंक; प्रदर्शनकारियों ने लगाए रोकने के आरोप

मेरठ ब्यूरो

Updated Wed, 02 Sep 2026 02:26 PM IST Updated Wed, 02 Sep 2026 02:26 PM IST







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शास्त्रीनगर में चल रहे व्यापारियों के प्रदर्शन के दौरान सीओ सिविल लाइन विश्व ज्योति राव मौके पर पहुंचे। इस दौरान सीओ की प्रदर्शन कर रहे व्यापारियों से नोकझोंक हो गई। व्यापारियों ने आरोप लगाया कि पुलिस उनके साथियों को धरना स्थल तक पहुंचने से रोक रही है। प्रदर्शनकारियों का यह भी आरोप है कि पुलिस धरने पर बैठे व्यापारियों को हटाने का प्रयास कर रही थी। इसी बात को लेकर मौके पर पुलिस और व्यापारियों के बीच तीखी बहस हुई। ... और पढ़ें

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