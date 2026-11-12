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मेरठ: शहर में दिन भर लगा रहा जाम, जूझते रहे यातायात पुलिसकर्मी

Mohd Mustakim

Updated Thu, 12 Nov 2026 06:47 PM IST Updated Thu, 12 Nov 2026 06:47 PM IST







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शहर में बृहस्पतिवार को लोग जाम से जूझते रहे। बाउंड्री रोड, मेरठ कॉलेज, एसएसपी आवास, कुटी चौराहा, हजारी का प्याऊ समेत आसपास के सभी चौराहों पर घंटों जाम लगा रहा। यातायात पुलिसकर्मी जाम खुलवाने के लिए जूझते रहे। ... और पढ़ें

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