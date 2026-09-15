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मेरठ: गणेश महोत्सव में बच्चों ने दिखाई प्रतिभा, सांस्कृतिक प्रस्तुतियों से मन मोहा

Mohd Mustakim

Updated Tue, 15 Sep 2026 08:03 PM IST Updated Tue, 15 Sep 2026 08:03 PM IST







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गणेश चतुर्थी के अवसर पर हस्तिनापुर रामलीला मैदान में गणेश महोत्सव का आयोजन किया गया। बच्चों ने सांस्कृतिक कार्यक्रम प्रस्तुत कर सभी का मन मोह लिया। बच्चों की प्रस्तुतियों को देखकर दर्शकों ने तालियां बजाकर उनका उत्साहवर्धन किया। बच्चों ने गीत, नृत्य और अन्य सांस्कृतिक प्रस्तुतियां दीं। ... और पढ़ें

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