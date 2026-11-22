{"_id":"6b02aecd610f706ece0fe306","slug":"video-meerut-based-actress-garima-agarwal-joins-cbfc-advisory-panel-heres-what-she-had-to-say-2026-11-22","type":"video","status":"publish","title_hn":"मेरठ की अभिनेत्री गरिमा अग्रवाल सीबीएफसी के सलाहकार पैनल में शामिल, कह दी ये बात","category":{"title":"City & states","title_hn":"शहर और राज्य","slug":"city-and-states"}}
मेरठ की अभिनेत्री गरिमा अग्रवाल सीबीएफसी के सलाहकार पैनल में शामिल, कह दी ये बात
मेरठ की अभिनेत्री गरिमा अग्रवाल को केंद्रीय फिल्म प्रमाणन बोर्ड (सीबीएफसी) के दिल्ली क्षेत्रीय सलाहकार पैनल का सदस्य नियुक्त किया गया है। सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय की ओर से जारी अधिसूचना के अनुसार, उनका कार्यकाल तीन वर्ष या अगले आदेश तक रहेगा। नियुक्ति पर गरिमा अग्रवाल ने रविवार को गढ़ रोड स्थित एस टू एस रेस्टोरेंट में आयोजित प्रेसवार्ता में केंद्र सरकार और मंत्रालय का आभार जताया। उन्होंने कहा कि इस जिम्मेदारी का निर्वहन पूरी ईमानदारी और समर्पण से करेंगी। उनका प्रयास भारतीय संस्कृति, संस्कारों और पारिवारिक मूल्यों को बढ़ावा देने के साथ उत्तर प्रदेश व मेरठ के स्थानीय कलाकारों और युवाओं को फिल्म जगत में अधिक अवसर दिलाना रहेगा।
एड फ्री अनुभव के लिए अमर उजाला प्रीमियम सब्सक्राइब करें
अमर उजाला प्रीमियम वीडियो सिर्फ सब्सक्राइबर्स के लिए उपलब्ध है
प्रीमियम वीडियो
सभी विशेष आलेख
फ्री इ-पेपर
सब्सक्राइब करें
Next Article
Disclaimer
हम डाटा संग्रह टूल्स, जैसे की कुकीज के माध्यम से आपकी जानकारी एकत्र करते हैं ताकि आपको बेहतर और व्यक्तिगत अनुभव प्रदान कर सकें और लक्षित विज्ञापन पेश कर सकें। अगर आप साइन-अप करते हैं, तो हम आपका ईमेल पता, फोन नंबर और अन्य विवरण पूरी तरह सुरक्षित तरीके से स्टोर करते हैं। आप कुकीज नीति पृष्ठ से अपनी कुकीज हटा सकते है और रजिस्टर्ड यूजर अपने प्रोफाइल पेज से अपना व्यक्तिगत डाटा हटा या एक्सपोर्ट कर सकते हैं। हमारी Cookies Policy, Privacy Policy और Terms & Conditions के बारे में पढ़ें और अपनी सहमति देने के लिए Agree पर क्लिक करें।