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मेरठ: मन को शीतल रखने और लोगों की सहायता करने की अपील

Mohd Mustakim

Updated Sun, 04 Oct 2026 12:50 PM IST Updated Sun, 04 Oct 2026 12:50 PM IST







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थापर नगर स्थित आर्य समाज में रविवार को सत्संग का आयोजन किया गया। वक्ताओं ने कहा कि सदा मन शीतल रखो, दूसरों की सहायता करो। यही सत्संग का उद्देश्य है। ... और पढ़ें

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