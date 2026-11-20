मेरठ: साढ़े पांच करोड़ की कृषि भूमि का दो बार सौदा, 40 लाख रुपये लेकर धोखाधड़ी का आरोप; पांच पर केस
मेरठ के अतराड़ा गांव में एक ही कृषि भूमि का दो बार सौदा करने का आरोप लगा है। पहले बेचे गए हिस्से को दोबारा सौदे में शामिल कर 40 लाख रुपये लेने के मामले में हापुड़ के पांच लोगों पर प्राथमिकी दर्ज हुई है।
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हापुड़ के कोटी प्यारेलाल पंचवटी कॉलोनी निवासी नीरज ने पांच लोगों पर एक ही कृषि भूमि को दो लोगों के हाथों बेचने का आरोप लगाया है।
आरोप है कि अश्वनी त्यागी ने करीब साढ़े पांच करोड़ रुपये में पूरी कृषि भूमि का सौदा कर लिया और खरीदारों से 40 लाख रुपये बैंक के माध्यम से भी प्राप्त कर लिए। जबकि, इसी जमीन का एक हिस्सा जुलाई 2024 में ही बेचा जा चुका है। पीड़ित की तहरीर पर पुलिस ने अश्वनी त्यागी, मनोज त्यागी, संदीप कुमार गुप्ता, प्रदीप गर्ग और अभिषेक कुमार शर्मा पर धोखाधड़ी की प्राथमिकी दर्ज की है।
नीरज ने बुधवार को सिविल लाइन थाने पर प्राथमिकी दर्ज कराते हुए बताया कि हापुड़ की आवास विकास कॉलोनी निवासी अश्वनी त्यागी अतराड़ा गांव स्थित खसरा नंबर 1482 की 3.99 हेक्टेयर कृषि भूमि पर काबिज था। अश्वनी ने जुलाई 2024 को इसी भूमि में से 0.18 हेक्टेयर हिस्सा शिकायतकर्ता और उसके भाई रवि कुमार को 11.60 लाख रुपये में बेच दिया था।
इसका बैनामा उपनिबंधक सदर प्रथम के यहां पंजीकृत कराया गया था। पीड़ित के अनुसार जमीन का कब्जा भी उसे दे दिया गया था। उसने मौके पर चारदीवारी कराकर एक कमरे का निर्माण करा लिया है। राजस्व अभिलेखों में भी उसका नाम दर्ज हो चुका है।
इस बीच अश्वनी ने पूरी कृषि भूमि का सौदा संदीप कुमार गुप्ता और प्रदीप गर्ग के साथ 5.78 करोड़ रुपये से अधिक में तय कर लिया। इस सौदे का इकरारनामा मार्च 2025 को उपनिबंधक सदर द्वितीय के यहां पंजीकृत कराया गया। इसमें मनोज त्यागी और अभिषेक कुमार शर्मा गवाह बने।
आरोप है कि इस सौदे के तहत 40 लाख रुपये बैंक के माध्यम से भी प्राप्त किए गए। पीड़ित का कहना है कि पहले बेची गई जमीन को दोबारा बेचकर आरोपियों ने धोखाधड़ी की है। विरोध करने पर उसे लगातार जान से मारने की धमकी दी जा रही है।
एसपी सिटी विनायक गोपाल भोसले के मुताबिक प्राथमिकी दर्ज कर इस मामले की जांच शुरू कर दी गई है।