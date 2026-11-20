नीरज ने बुधवार को सिविल लाइन थाने पर प्राथमिकी दर्ज कराते हुए बताया कि हापुड़ की आवास विकास कॉलोनी निवासी अश्वनी त्यागी अतराड़ा गांव स्थित खसरा नंबर 1482 की 3.99 हेक्टेयर कृषि भूमि पर काबिज था। अश्वनी ने जुलाई 2024 को इसी भूमि में से 0.18 हेक्टेयर हिस्सा शिकायतकर्ता और उसके भाई रवि कुमार को 11.60 लाख रुपये में बेच दिया था।



इसका बैनामा उपनिबंधक सदर प्रथम के यहां पंजीकृत कराया गया था। पीड़ित के अनुसार जमीन का कब्जा भी उसे दे दिया गया था। उसने मौके पर चारदीवारी कराकर एक कमरे का निर्माण करा लिया है। राजस्व अभिलेखों में भी उसका नाम दर्ज हो चुका है।



इस बीच अश्वनी ने पूरी कृषि भूमि का सौदा संदीप कुमार गुप्ता और प्रदीप गर्ग के साथ 5.78 करोड़ रुपये से अधिक में तय कर लिया। इस सौदे का इकरारनामा मार्च 2025 को उपनिबंधक सदर द्वितीय के यहां पंजीकृत कराया गया। इसमें मनोज त्यागी और अभिषेक कुमार शर्मा गवाह बने।