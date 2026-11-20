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राज्यमंत्री दिनेश खटीक समेत जनप्रतिनिधियों ने किया उद्घाटन

मेले का उद्घाटन प्रदेश के राज्यमंत्री दिनेश खटीक, जिला पंचायत अध्यक्ष प्रशासक गौरव चौधरी, जिला सहकारी बैंक के अध्यक्ष विमल शर्मा, पूर्व जिला अध्यक्ष शिवकुमार राणा और ब्लॉक प्रमुख नितिन पोसवाल ने संयुक्त रूप से फीता काटकर किया।



उद्घाटन के बाद सभी अतिथियों ने गंगा तट पर आयोजित हवन-यज्ञ में आहुति दी। वैदिक मंत्रोच्चार के बीच गंगा पूजन किया गया। इसके बाद मां गंगा का दूध से अभिषेक कर आरती उतारी गई। धार्मिक अनुष्ठानों में श्रद्धालुओं ने भी भाग लिया और दीपदान किया।



पांच दिन तक रहेगी मेले की रौनक

कार्तिक पूर्णिमा पर लगने वाला मखदूमपुर गंगा मेला पश्चिमी उत्तर प्रदेश के प्रमुख धार्मिक आयोजनों में शामिल है। पांच दिनों तक चलने वाले इस मेले में मेरठ के अलावा आसपास के जनपदों से बड़ी संख्या में श्रद्धालुओं के पहुंचने की संभावना है। कार्तिक पूर्णिमा के अवसर पर श्रद्धालु गंगा में स्नान कर पूजा-अर्चना करेंगे।



मेले में धार्मिक अनुष्ठानों के साथ ग्रामीण परिवेश की रौनक भी देखने को मिलेगी। घाट पर अस्थायी दुकानें, झूले और मनोरंजन के अन्य साधन लगाए गए हैं। उद्घाटन के साथ ही मेला स्थल पर दुकानदारों और श्रद्धालुओं की चहल-पहल बढ़ गई है।