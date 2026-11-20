मेरठ: हस्तिनापुर में गंगा पूजन और दीपदान के साथ मखदूमपुर मेले का आगाज, राज्यमंत्री दिनेश खटीक ने किया उद्घाटन
मेरठ के हस्तिनापुर स्थित मखदूमपुर गंगा घाट पर पांच दिवसीय कार्तिक पूर्णिमा मेले का शुभारंभ हुआ। राज्यमंत्री दिनेश खटीक समेत जनप्रतिनिधियों ने गंगा पूजन, हवन-यज्ञ और दीपदान के साथ मेले का उद्घाटन किया।
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मेरठ के मखदूमपुर गंगा घाट पर शुक्रवार को कार्तिक पूर्णिमा गंगा स्नान मेले का विधिवत शुभारंभ हो गया। पांच दिवसीय मेले की शुरुआत पूजा-अर्चना, गंगा आरती और दीप प्रवाहित करने के साथ हुई। उद्घाटन कार्यक्रम में प्रदेश के राज्यमंत्री दिनेश खटीक समेत जनप्रतिनिधि, अधिकारी और बड़ी संख्या में श्रद्धालु शामिल हुए।
गंगा तट पर वैदिक मंत्रोच्चार के बीच हवन-यज्ञ आयोजित किया गया। इसके बाद मां गंगा का विधि-विधान से पूजन किया गया और दूध से अभिषेक किया गया। श्रद्धालुओं ने गंगा आरती के बाद नदी में दीप प्रवाहित किए। दीपों की रोशनी से घाट का वातावरण भक्तिमय हो गया। इस दौरान मेले के सफल आयोजन और श्रद्धालुओं की सुख-समृद्धि की कामना की गई।
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मेले का उद्घाटन प्रदेश के राज्यमंत्री दिनेश खटीक, जिला पंचायत अध्यक्ष प्रशासक गौरव चौधरी, जिला सहकारी बैंक के अध्यक्ष विमल शर्मा, पूर्व जिला अध्यक्ष शिवकुमार राणा और ब्लॉक प्रमुख नितिन पोसवाल ने संयुक्त रूप से फीता काटकर किया।
उद्घाटन के बाद सभी अतिथियों ने गंगा तट पर आयोजित हवन-यज्ञ में आहुति दी। वैदिक मंत्रोच्चार के बीच गंगा पूजन किया गया। इसके बाद मां गंगा का दूध से अभिषेक कर आरती उतारी गई। धार्मिक अनुष्ठानों में श्रद्धालुओं ने भी भाग लिया और दीपदान किया।
कार्तिक पूर्णिमा पर लगने वाला मखदूमपुर गंगा मेला पश्चिमी उत्तर प्रदेश के प्रमुख धार्मिक आयोजनों में शामिल है। पांच दिनों तक चलने वाले इस मेले में मेरठ के अलावा आसपास के जनपदों से बड़ी संख्या में श्रद्धालुओं के पहुंचने की संभावना है। कार्तिक पूर्णिमा के अवसर पर श्रद्धालु गंगा में स्नान कर पूजा-अर्चना करेंगे।
मेले में धार्मिक अनुष्ठानों के साथ ग्रामीण परिवेश की रौनक भी देखने को मिलेगी। घाट पर अस्थायी दुकानें, झूले और मनोरंजन के अन्य साधन लगाए गए हैं। उद्घाटन के साथ ही मेला स्थल पर दुकानदारों और श्रद्धालुओं की चहल-पहल बढ़ गई है।
मेले को लेकर गंगा घाट पर तैयारियां की गई हैं। प्रशासन की ओर से श्रद्धालुओं की सुविधा और सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए व्यवस्थाएं की गई हैं। मुख्य गंगा स्नान के दिन बड़ी संख्या में श्रद्धालुओं के पहुंचने की संभावना को देखते हुए घाट पर आयोजन की तैयारियां की गई हैं।
गंगा पूजन, हवन-यज्ञ और दीपदान के साथ शुरू हुए मेले से मखदूमपुर घाट पर धार्मिक उत्साह का माहौल है। अब कार्तिक पूर्णिमा के मुख्य स्नान को लेकर श्रद्धालुओं के पहुंचने का सिलसिला तेज होने की उम्मीद है।