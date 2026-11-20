दो मिनट का मौन रखकर दी श्रद्धांजलि

राज्यमंत्री डॉ. सोमेंद्र तोमर के साथ महापौर हरिकांत अहलूवालिया, कैंट विधायक अमित अग्रवाल और भाजपा नेता कमलदत्त शर्मा ने दो मिनट का मौन रखकर सावित्री देवी को श्रद्धांजलि दी। सभी ने मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ और उनके परिवार के प्रति संवेदना व्यक्त की।



इस मौके पर भाजपा के महानगर मीडिया प्रभारी अमित शर्मा भी मौजूद रहे। राज्यसभा सदस्य डॉ. लक्ष्मीकांत वाजपेयी, भाजपा महानगर अध्यक्ष विवेक रस्तोगी और प्रदेश प्रवक्ता अवनीश त्यागी ने भी मुख्यमंत्री की मां के निधन पर शोक जताया।



सांसद अरुण गोविल ने साझा की पुरानी तस्वीर

मेरठ के सांसद अरुण गोविल ने भी सोशल मीडिया के माध्यम से सावित्री देवी के निधन पर शोक व्यक्त किया। उन्होंने मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ और उनकी मां की एक पुरानी तस्वीर साझा की। तस्वीर के साथ उन्होंने अपनी संवेदनाएं प्रकट कीं।



मुख्यमंत्री की मां के निधन की सूचना के बाद मेरठ में प्रस्तावित प्रेसवार्ता रद्द कर दी गई और कार्यक्रम में शामिल नेताओं ने शोक व्यक्त करते हुए दिवंगत सावित्री देवी को श्रद्धांजलि दी।