सीएम योगी की मां का निधन: सर्किट हाउस की प्रेसवार्ता रद्द, जनप्रतिनिधियों ने मौन रखकर दी श्रद्धांजलि
न्यूज डेस्क, अमर उजाला, मेरठ Published by: Dimple Sirohi Updated Fri, 20 Nov 2026 03:58 PM IST
सार
मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की मां सावित्री देवी के निधन के बाद मेरठ के सर्किट हाउस में गुरुवार को प्रस्तावित राज्यमंत्री डॉ. सोमेंद्र तोमर की प्रेसवार्ता रद्द कर दी गई। इस दौरान जनप्रतिनिधियों और भाजपा नेताओं ने दो मिनट का मौन रखकर दिवंगत सावित्री देवी को श्रद्धांजलि दी।
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विस्तार
मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की मां सावित्री देवी के निधन पर मेरठ में भाजपा नेताओं और जनप्रतिनिधियों ने शोक व्यक्त किया। गुरुवार को सर्किट हाउस में प्रस्तावित राज्यमंत्री स्वतंत्र प्रभार डॉ. सोमेंद्र तोमर की प्रेसवार्ता रद्द कर दी गई। मुख्यमंत्री की मां के निधन के चलते यह निर्णय लिया गया।
प्रेसवार्ता के लिए सर्किट हाउस में कार्यक्रम प्रस्तावित था। हालांकि, सावित्री देवी के निधन की सूचना के बाद कार्यक्रम स्थगित कर दिया गया। इस दौरान मौजूद जनप्रतिनिधियों और भाजपा नेताओं ने दिवंगत आत्मा को श्रद्धांजलि दी और मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के प्रति शोक संवेदना व्यक्त की।
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प्रेसवार्ता के लिए सर्किट हाउस में कार्यक्रम प्रस्तावित था। हालांकि, सावित्री देवी के निधन की सूचना के बाद कार्यक्रम स्थगित कर दिया गया। इस दौरान मौजूद जनप्रतिनिधियों और भाजपा नेताओं ने दिवंगत आत्मा को श्रद्धांजलि दी और मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के प्रति शोक संवेदना व्यक्त की।
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दो मिनट का मौन रखकर दी श्रद्धांजलि
राज्यमंत्री डॉ. सोमेंद्र तोमर के साथ महापौर हरिकांत अहलूवालिया, कैंट विधायक अमित अग्रवाल और भाजपा नेता कमलदत्त शर्मा ने दो मिनट का मौन रखकर सावित्री देवी को श्रद्धांजलि दी। सभी ने मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ और उनके परिवार के प्रति संवेदना व्यक्त की।
इस मौके पर भाजपा के महानगर मीडिया प्रभारी अमित शर्मा भी मौजूद रहे। राज्यसभा सदस्य डॉ. लक्ष्मीकांत वाजपेयी, भाजपा महानगर अध्यक्ष विवेक रस्तोगी और प्रदेश प्रवक्ता अवनीश त्यागी ने भी मुख्यमंत्री की मां के निधन पर शोक जताया।
सांसद अरुण गोविल ने साझा की पुरानी तस्वीर
मेरठ के सांसद अरुण गोविल ने भी सोशल मीडिया के माध्यम से सावित्री देवी के निधन पर शोक व्यक्त किया। उन्होंने मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ और उनकी मां की एक पुरानी तस्वीर साझा की। तस्वीर के साथ उन्होंने अपनी संवेदनाएं प्रकट कीं।
मुख्यमंत्री की मां के निधन की सूचना के बाद मेरठ में प्रस्तावित प्रेसवार्ता रद्द कर दी गई और कार्यक्रम में शामिल नेताओं ने शोक व्यक्त करते हुए दिवंगत सावित्री देवी को श्रद्धांजलि दी।
राज्यमंत्री डॉ. सोमेंद्र तोमर के साथ महापौर हरिकांत अहलूवालिया, कैंट विधायक अमित अग्रवाल और भाजपा नेता कमलदत्त शर्मा ने दो मिनट का मौन रखकर सावित्री देवी को श्रद्धांजलि दी। सभी ने मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ और उनके परिवार के प्रति संवेदना व्यक्त की।
इस मौके पर भाजपा के महानगर मीडिया प्रभारी अमित शर्मा भी मौजूद रहे। राज्यसभा सदस्य डॉ. लक्ष्मीकांत वाजपेयी, भाजपा महानगर अध्यक्ष विवेक रस्तोगी और प्रदेश प्रवक्ता अवनीश त्यागी ने भी मुख्यमंत्री की मां के निधन पर शोक जताया।
सांसद अरुण गोविल ने साझा की पुरानी तस्वीर
मेरठ के सांसद अरुण गोविल ने भी सोशल मीडिया के माध्यम से सावित्री देवी के निधन पर शोक व्यक्त किया। उन्होंने मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ और उनकी मां की एक पुरानी तस्वीर साझा की। तस्वीर के साथ उन्होंने अपनी संवेदनाएं प्रकट कीं।
मुख्यमंत्री की मां के निधन की सूचना के बाद मेरठ में प्रस्तावित प्रेसवार्ता रद्द कर दी गई और कार्यक्रम में शामिल नेताओं ने शोक व्यक्त करते हुए दिवंगत सावित्री देवी को श्रद्धांजलि दी।