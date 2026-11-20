अजहरुद्दीन ने कहा- सिराज बेहतर मौके के हकदार

पूर्व भारतीय कप्तान और तेलंगाना के मंत्री मोहम्मद अजहरुद्दीन ने भी सिराज को टीम में जगह नहीं मिलने पर निराशा जताई। उन्होंने कहा कि जसप्रीत बुमराह की गैरमौजूदगी में सिराज ने अपनी प्रतिबद्धता, क्षमता और लड़ने का जज्बा दिखाया है। उनके अनुसार, सिराज बेहतर मौके के हकदार थे।



अजहरुद्दीन ने एक्स पर लिखा कि भारतीय टीम में मोहम्मद सिराज को शामिल नहीं किए जाने से निराशा हुई है। उन्होंने कहा कि सिराज ने जरूरत के समय आगे बढ़कर देश के लिए प्रदर्शन किया है। हालांकि, उन्होंने टीम में शामिल किए गए कंबोज को शुभकामनाएं भी दीं।



मौजूदा WTC चक्र में सिराज के नाम 43 विकेट

सिराज को टीम से बाहर रखने के फैसले पर सवाल इसलिए भी उठ रहे हैं, क्योंकि मौजूदा विश्व टेस्ट चैंपियनशिप चक्र में वह भारत के सबसे ज्यादा विकेट लेने वाले गेंदबाज रहे हैं। उन्होंने 11 टेस्ट मैचों में 43 विकेट हासिल किए हैं।



इस दौरान उनका गेंदबाजी औसत 26.81 और स्ट्राइक रेट 45.69 रहा है। सिराज के चयन को लेकर उठ रहे सवालों में उनके इसी प्रदर्शन और टीम के लिए पिछले योगदान का हवाला दिया जा रहा है।