मेरठ: मुस्कान-साहिल को फांसी के बाद बोले पड़ोसी, उसके भी टुकड़े होने चाहिए

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ब्रह्मपुरी में मुस्कान रस्तोगी ने अपने प्रेमी साहिल शुक्ला के साथ मिलकर पति सौरभ राजपूत की हत्या कर दी। कोर्ट ने 30 सितंबर को दोनों को दोषी ठहराया था। बुधवार को मुस्कान और साहिल को कोर्ट ने फांसी की सजा सुना दी। सौरभ पड़ोसी और रिश्तेदारों ने कहा कि यह फैसला समाज के लिए नज़ीर बना है। मुस्कान का भी वही हश्र हो, जो सौरभ का हुआ था। वैसे ही मुस्कान के भी टुकड़े किए जाने चाहिए।

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