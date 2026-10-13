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मेरठ: वीर नगर जैन मंदिर में आचार्य सौरभ सागर महामुनिराज का मंगल प्रवास, महिलाओं ने की सामूहिक आरती
मेरठ के वीर नगर स्थित श्री दिगंबर जैन पंचायती मंदिर में आचार्य सौरभ सागर महामुनिराज के पावन सानिध्य में मंगल प्रवास एवं धार्मिक कार्यक्रम आयोजित किया गया। प्रातः तीरगरान जैन मंदिर से वीर नगर मंदिर तक आचार्यश्री का विहार हुआ। वीर नगर पहुंचने पर उनका भव्य स्वागत किया गया। इसके बाद महिलाओं ने मंदिर में सामूहिक आरती कर धर्म लाभ अर्जित किया। कार्यक्रम में श्रद्धालुओं ने आचार्यश्री के सानिध्य में आध्यात्मिक वातावरण का अनुभव किया।
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