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आर्य समाज बुढ़ाना गेट में रविवार को सत्संग का आयोजन किया गया। आचार्य प्रमोद शास्त्री ने उपनिषद के प्रसिद्ध मंत्र के बारे में विस्तार से लोगों को बताया। उन्होंने बताया कि अज्ञानता के अंधेरे से निकलकर उजाले की ओर ले जाने के लिए मन के डर और भ्रम को दूर करना पड़ेगा, तभी रास्ता दिखाई पड़ेगा।

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