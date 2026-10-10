{"_id":"6ac9db10e97af57a1b06894f","slug":"video-maharashtra-under-23-cricket-team-steps-up-practice-at-victoria-park-in-meerut-2026-10-10","type":"video","status":"publish","title_hn":"मेरठ: विक्टोरिया पार्क में महाराष्ट्र की अंडर-23 टीम ने बहाया पसीना, बल्लेबाजी और गेंदबाजी का किया अभ्यास, मैच की तैयारियों को दी धार","category":{"title":"City & states","title_hn":"शहर और राज्य","slug":"city-and-states"}}

मेरठ: विक्टोरिया पार्क में महाराष्ट्र की अंडर-23 टीम ने बहाया पसीना, बल्लेबाजी और गेंदबाजी का किया अभ्यास, मैच की तैयारियों को दी धार

Dimple Sirohi

Updated Sat, 10 Oct 2026 11:58 AM IST Updated Sat, 10 Oct 2026 11:58 AM IST







Link Copied



मेरठ के विक्टोरिया पार्क क्रिकेट मैदान में महाराष्ट्र की अंडर-23 क्रिकेट टीम के खिलाड़ियों ने जमकर अभ्यास किया। खिलाड़ियों ने बल्लेबाजी और गेंदबाजी की तकनीकों पर काम करते हुए अपनी तैयारियों को मजबूत किया। अभ्यास सत्र में खिलाड़ियों ने कमजोरियों को दूर करने और बेहतर प्रदर्शन के लिए पसीना बहाया। मैदान पर टीम के खिलाड़ियों में खासा उत्साह नजर आया। ... और पढ़ें

विज्ञापन