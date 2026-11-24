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मेरठ: गुरु नानक प्रकाश पर्व पर थापर नगर गुरुद्वारे में गूंजे कीर्तन, संगत ने छका लंगर

Dimple Sirohi

Updated Tue, 24 Nov 2026 04:32 PM IST Updated Tue, 24 Nov 2026 04:32 PM IST







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गुरु नानक देव जी के प्रकाश पर्व के अवसर पर मेरठ के थापर नगर स्थित गुरुद्वारे में धार्मिक कार्यक्रम आयोजित किया गया। इस दौरान रागियों ने कीर्तन कर संगत को गुरुवाणी से निहाल किया। श्रद्धालुओं ने गुरुद्वारे में मत्था टेका और सामूहिक रूप से लंगर छका। ... और पढ़ें

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