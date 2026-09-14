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थापर नगर में गणेश उत्सव की धूम, आरती और जयकारों के बीच घर ले गए गणपति बप्पा
मेरठ के थापर नगर में गणेश उत्सव को लेकर श्रद्धालुओं में खासा उत्साह देखने को मिला। गणपति की प्रतिमा घर ले जाने से पहले श्रद्धालुओं ने दुकान पर विधि-विधान से आरती की। इसके बाद ढोल-नगाड़ों की गूंज और ‘गणपति बप्पा मोरया’ के जयकारों के बीच श्रद्धालु अपने आराध्य को स्थापना के लिए घर ले गए।
गणपति बप्पा के आगमन के साथ ही क्षेत्र का माहौल भक्तिमय हो उठा। श्रद्धालु ढोल की थाप पर झूमते नजर आए और पूरे उत्साह के साथ गणेश प्रतिमा को अपने घर ले गए।
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