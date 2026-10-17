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Hindi News ›   Video ›   Uttar Pradesh ›   Meerut News ›   Five-Day Durga Puja Begins in Hastinapur, Devotees Visit Grandly Decorated Maa Durga Shrine

Meerut: हस्तिनापुर की बी ब्लॉक कॉलोनी में पांच दिवसीय दुर्गा पूजा शुरू, मां दुर्गा का भव्य दरबार सजा, दर्शन-पूजन को पहुंचे श्रद्धालु

Sat, 17 Oct 2026 10:17 PM IST
Dimple Sirohi
Dimple Sirohi Dimple Sirohi
Updated Sat, 17 Oct 2026 10:17 PM IST
Five-Day Durga Puja Begins in Hastinapur, Devotees Visit Grandly Decorated Maa Durga Shrine
मेरठ के हस्तिनापुर कस्बे की बी ब्लॉक कॉलोनी में ग्रीन क्लब कमेटी के तत्वावधान में शनिवार को पांच दिवसीय दुर्गा पूजा का शुभारंभ हुआ। इस अवसर पर मंदिर में मां दुर्गा का भव्य दरबार सजाया गया। आकर्षक सजावट और धार्मिक माहौल के बीच श्रद्धालुओं ने दर्शन और पूजा-अर्चना की। कमेटी की ओर से पांच दिवसीय आयोजन के दौरान धार्मिक कार्यक्रम आयोजित किए जाएंगे।
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