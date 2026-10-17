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Meerut: हस्तिनापुर की बी ब्लॉक कॉलोनी में पांच दिवसीय दुर्गा पूजा शुरू, मां दुर्गा का भव्य दरबार सजा, दर्शन-पूजन को पहुंचे श्रद्धालु

Dimple Sirohi

Updated Sat, 17 Oct 2026 10:17 PM IST Updated Sat, 17 Oct 2026 10:17 PM IST







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मेरठ के हस्तिनापुर कस्बे की बी ब्लॉक कॉलोनी में ग्रीन क्लब कमेटी के तत्वावधान में शनिवार को पांच दिवसीय दुर्गा पूजा का शुभारंभ हुआ। इस अवसर पर मंदिर में मां दुर्गा का भव्य दरबार सजाया गया। आकर्षक सजावट और धार्मिक माहौल के बीच श्रद्धालुओं ने दर्शन और पूजा-अर्चना की। कमेटी की ओर से पांच दिवसीय आयोजन के दौरान धार्मिक कार्यक्रम आयोजित किए जाएंगे। ... और पढ़ें

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