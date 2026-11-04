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मेरठ: विद्या ग्लोबल स्कूल में फुटबॉल टूर्नामेंट के सेमीफाइनल, एमपीएस और आर्यन टीम के बीच दिखा रोमांचक मुकाबला

Dimple Sirohi

Updated Wed, 04 Nov 2026 01:25 PM IST Updated Wed, 04 Nov 2026 01:25 PM IST







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मेरठ के विद्या ग्लोबल स्कूल में आयोजित फुटबॉल टूर्नामेंट के तहत बुधवार को सेमीफाइनल मुकाबले खेले गए। एमपीएस और आर्यन टीम के बीच जोरदार टक्कर देखने को मिली। दोनों टीमों के खिलाड़ियों ने शानदार खेल का प्रदर्शन करते हुए जीत के लिए पूरा जोर लगाया। मैदान में मौजूद दर्शकों ने तालियां बजाकर खिलाड़ियों का उत्साह बढ़ाया। ... और पढ़ें

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