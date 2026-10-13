Meerut: दर्जनों झांकियों ने मोहा मन, श्रीराम बरात देखने उमड़े श्रद्धालु

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मेरठ। हस्तिनापुर कस्बे में मंगलवार को भगवान श्रीराम की बरात धूमधाम से निकाली गई। बरात में शामिल दर्जनों आकर्षक झांकियां श्रद्धालुओं के आकर्षण का केंद्र रहीं। बैंड-बाजे और डीजे की धुनों पर श्रद्धालु झूमते नजर आए। बरात को देखने के लिए कस्बे के लोग घरों से निकलकर सड़कों पर पहुंच गए। जगह-जगह श्रद्धालुओं ने पुष्पवर्षा कर भगवान श्रीराम की बरात का स्वागत किया। लोगों ने भगवान श्रीराम के दर्शन कर आशीर्वाद लिया। बरात के दौरान पूरे कस्बे में उत्साह और उल्लास का माहौल रहा। आकर्षक झांकियों को देखने के लिए लोगों की भीड़ जुटी रही।

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