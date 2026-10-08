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मेरठ: त्योहारों को लेकर पुलिस लाइन में बैठक, डीएम-एसएसपी ने नागरिकों और पीस पार्टी के साथ की चर्चा, शांति व्यवस्था पर जोर

Dimple Sirohi

Updated Thu, 08 Oct 2026 04:49 PM IST Updated Thu, 08 Oct 2026 04:49 PM IST







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मेरठ पुलिस लाइन में आगामी त्योहारों को लेकर शांति एवं कानून-व्यवस्था बनाए रखने के उद्देश्य से बैठक आयोजित की गई। डीएम, एसएसपी और अन्य पुलिस अधिकारियों ने शहर के नागरिकों व पीस पार्टी के प्रतिनिधियों के साथ बैठक कर आवश्यक बिंदुओं पर चर्चा की। अधिकारियों ने त्योहारों के दौरान शांति और सौहार्द बनाए रखने पर जोर दिया। ... और पढ़ें

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