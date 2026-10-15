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मेरठ: सीसीएसयू में महिला शक्ति और स्वावलंबन की झलक, मिशन शक्ति के तहत चित्र प्रदर्शनी आयोजित, महिला सशक्तिकरण का दिया संदेश

Dimple Sirohi

Updated Thu, 15 Oct 2026 06:16 PM IST Updated Thu, 15 Oct 2026 06:16 PM IST







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मेरठ स्थित चौधरी चरण सिंह विश्वविद्यालय (सीसीएसयू) के कला विभाग में शारदीय नवरात्र के अवसर पर मिशन शक्ति अभियान के तहत महिला शक्ति सम्मान एवं स्वावलंबन चित्र प्रदर्शनी आयोजित की गई। कार्यक्रम में शर्मिष्ठा भाटी मुख्य अतिथि के रूप में शामिल हुईं। डॉ. अलका वशिष्ठ ने महिला सशक्तिकरण, आत्मनिर्भरता और समाज में महिलाओं की महत्वपूर्ण भूमिका पर विचार रखे। प्रदर्शनी के जरिए महिलाओं की शक्ति, सम्मान और स्वावलंबन का संदेश दिया गया। ... और पढ़ें

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