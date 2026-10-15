मुस्कान-साहिल को फांसी: स्टेटस पर बर्फ-पहाड़ों के फोटो देख गुमराह होते रहे सौरभ के परिजन, एक शब्द से खुला राज

2023 में सामने आई थी मोबाइल चैटिंग

राहुल के मुताबिक, वर्ष 2023 में सौरभ ने मुस्कान और साहिल के बीच मोबाइल चैटिंग देख ली थी। इसके बाद पति-पत्नी के बीच अक्सर विवाद होने लगा। राहुल ने बताया कि संबंधों को लेकर विवाद बढ़ने के बाद साहिल भी मुस्कान पर शादी करने का दबाव बनाने लगा था।



राहुल के अनुसार, वारदात से करीब दो साल पहले सौरभ और मुस्कान के तलाक के कागजात भी तैयार हो गए थे, लेकिन बाद में दोनों ने साथ रहने पर सहमति बना ली थी। इसके बावजूद उनके रिश्ते में तनाव बना हुआ था।



इस मामले की जांच में सौरभ के मोबाइल से अपडेट हुए स्टेटस, परिवार की शिकायत, पुलिस पूछताछ और आरोपियों के बयानों से जुड़े तथ्य अहम रहे। पुलिस ने इन्हीं कड़ियों के आधार पर वारदात और शव छिपाने के घटनाक्रम की पड़ताल की। आखिरकार 14 अक्तूबर को जिला जज की अदालत ने दोषी मुस्कान और साहिल को इस क्रूर कृत्य के लिए फांसी की सजा सुनाई।