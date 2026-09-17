Meerut: सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र मवाना में रक्तदान शिविर का हुआ सफल आयोजन, भाजपाइयों ने समाज सेवा का दिया संदेश

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मेरठ। सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र परिसर में सेवा संकल्प अभियान के विशेष अवसर पर एक विशाल रक्तदान शिविर का आयोजन हुआ। कार्यक्रम का शुभारंभ भारतीय जनता पार्टी के जिला अध्यक्ष हरवीर पाल और समीर चौहान द्वारा संयुक्त रूप से फीता काटकर किया गया। शिविर के उद्घाटन के बाद जिलाध्यक्ष ने वहां उपस्थित लोगों को मानव सेवा और रक्तदान के महान उद्देश्यों के प्रति जागरूक किया। उन्होंने अपने संबोधन में कहा कि रक्तदान से बड़ा कोई पुण्य का कार्य नहीं हो सकता, क्योंकि हमारे द्वारा दिए गए रक्त की एक-एक बूंद किसी दुर्घटनाग्रस्त अथवा गंभीर बीमारी से पीड़ित व्यक्ति को नया जीवन प्रदान कर सकती है। रक्त दान शिविर के बाद भाजपा जिलाध्यक्ष हरवीर पाल और जिला महामंत्री समीर चौहान और कार्यकर्ताओं ने सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र में मरीजों को फल वितरित किए उसके बाद सभी ने कस्तूरबा गांधी आवासीय विद्यालय में बच्चों को फल और मिठाइयां वितरित की।

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