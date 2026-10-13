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Meerut: भाजपा के जिला संयोजक एवं व्यापार प्रकोष्ठ के अध्यक्ष रोहित बंसल ने फीता काटकर किया श्री राम बारात का उद्घाटन

Pratyush Sharma

Updated Tue, 13 Oct 2026 11:16 PM IST Updated Tue, 13 Oct 2026 11:16 PM IST







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मेरठ। हस्तिनापुर में श्री रामलीला कमेटी के तत्वावधान में मंगलवार को भगवान श्रीराम की बरात धूमधाम से निकाली गई। बरात का शुभारंभ रामलीला मैदान से हुआ। मुख्य अतिथि भाजपा के जिला संयोजक एवं व्यापार प्रकोष्ठ के अध्यक्ष रोहित बंसल ने फीता काटकर उद्घाटन किया। इस दौरान विपिन मनचंदा, सुदर्शन गोयल, विपेंद्र सुधा वाल्मीकि और श्रीपाल कोहली सहित अन्य लोग मौजूद रहे। ... और पढ़ें

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