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शक्ति केंद्र संयोजक सम्मेलन के बाद भाजपा कार्यकर्ताओं में जोश, बोले- 2027 में पश्चिम की 71 में 71 सीटों पर बनाएंगे सरकार

Dimple Sirohi

Updated Mon, 21 Sep 2026 04:06 PM IST Updated Mon, 21 Sep 2026 04:06 PM IST







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शक्ति केंद्र संयोजक सम्मेलन के बाद भाजपा कार्यकर्ताओं में उत्साह नजर आया। कार्यकर्ताओं ने 2027 के विधानसभा चुनाव में पश्चिमी उत्तर प्रदेश की सभी 71 सीटों पर जीत हासिल कर सरकार बनाने का दावा किया। ... और पढ़ें

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