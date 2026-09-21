मिशन 2027: नितिन नवीन बोले- यूपी को बांटने की कोशिश न हो, पं.बंगाल में जवाब मिला, विकास का रथ रुकने नहीं देंगे

चौधरी चरण सिंह की भूमि को किया नमन

भाजपा अध्यक्ष ने चौधरी चरण सिंह का जिक्र करते हुए कहा कि यह वह पवित्र भूमि है, जहां उन्होंने किसानों के लिए संघर्ष किया। उन्होंने आरोप लगाया कि कांग्रेस ने चौधरी चरण सिंह को वह सम्मान नहीं दिया और उनकी सरकारों को गिराने का काम किया।



कांग्रेस और सपा पर 'डिवाइड एंड रूल' की राजनीति का आरोप

नितिन नवीन ने समाजवादी पार्टी के नेताओं पर उत्तर प्रदेश को फिर से बांटने का प्रयास करने का आरोप लगाया। उन्होंने कहा कि अंग्रेजों के जाने के बाद कांग्रेस ने उनकी 'डिवाइड एंड रूल' नीति को अपनाया और बाद में समाजवादियों ने भी इसे आगे बढ़ाया।



उन्होंने कार्यकर्ताओं से कहा कि वे संकल्प लें कि कांग्रेस की इस 'डिवाइड एंड रूल' नीति को उत्तर प्रदेश में दोबारा लागू नहीं होने देंगे। उन्होंने कहा कि 2027 में उत्तर प्रदेश को बांटने की कोशिश को खत्म करना है और विकास के रथ को रुकने नहीं देना है।



कांग्रेस और सपा पर परिवारवाद का आरोप

भाजपा अध्यक्ष ने कांग्रेस और समाजवादी पार्टी पर परिवारवाद को लेकर निशाना साधा। उन्होंने कहा कि इन दलों ने परिवार के बाहर किसी को सम्मान नहीं दिया और आज पिछड़ों तथा दलितों की बात करते हैं।



नितिन नवीन ने कहा कि अगर किसी ने सम्मान दिया और सर्वोच्च सम्मान भारत रत्न दिया तो वह भाजपा की सरकार और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने दिया।



आंबेडकर के अपमान का कांग्रेस पर आरोप

नितिन नवीन ने संविधान का जिक्र करते हुए कांग्रेस पर डॉ. भीमराव आंबेडकर के अपमान का आरोप लगाया। उन्होंने कहा कि कांग्रेस के लोगों ने डॉ. आंबेडकर का अपमान करने का काम किया। भाजपा ने उन्हें सम्मान देने का कार्य किया। उन्होंने कार्यकर्ताओं से कहा कि वे कांग्रेस और समाजवादी पार्टी के पिछले कार्यकाल और उनकी राजनीति को याद रखें तथा उत्तर प्रदेश को फिर से बांटने की कोशिशों का मुकाबला करें।