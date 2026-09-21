मेरठ: आसमान में वायुसेना का शक्ति प्रदर्शन, फाइटर जेट्स की हवा में कलाबाजियां देख बोले दर्शक-ये पल ऐतिहासिक

1 of 9 मेरठ में वायुसेना की सूर्यकिरण टीम का एरोबैटिक शो - फोटो : अमर उजाला







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मेरठ के मोहिउद्दीनपुर के आसमान में रविवार सुबह एक साथ नौ विमान नजर आए तो हजारों निगाहें आसमान पर टिक गईं। कुछ ही पलों में विमान नीचे आए, तेजी से पलटे और फिर ऊंचाई की ओर बढ़ गए। विमानों की लकीरों ने आसमान में तिरंगे की आकृति बनाई तो करीब 100 फीट की ऊंचाई पर दिल का फॉर्मेशन देखकर दर्शक रोमांचित हो उठे।



भारतीय वायुसेना की सूर्यकिरण एयरोबेटिक टीम के एयर शो का रविवार को दूसरा और अंतिम दिन था। करीब 30 मिनट तक चले हवाई प्रदर्शन के दौरान मैदान लगातार तालियों और 'भारत माता की जय' और 'जय हिंद' के नारों से गूंजता रहा। हिंडन एयरबेस से उड़ान भरकर पहुंचे हॉक एमके-132 विमानों ने आपसी तालमेल और सटीक फॉर्मेशन से दर्शकों को रोमांचित किया।

2 of 9 मेरठ में वायुसेना की सूर्यकिरण टीम के खतरनाक मैनूवर्स - फोटो : अमर उजाला

छुट्टी के दिन उमड़ी पहले से कई गुना भीड़

रविवार को छुट्टी होने के कारण एयर शो देखने वालों की संख्या पहले दिन के मुकाबले काफी अधिक रही। सुबह से ही शहर और आसपास के इलाकों से परिवार, बच्चे और युवा कार्यक्रम स्थल पहुंचने लगे। कई लोग आसपास की इमारतों की छतों से भी एयर शो देखते नजर आए।



मोहिउद्दीनपुर के स्थानीय लोगों में भी आयोजन को लेकर खासा उत्साह रहा। लोगों ने कहा कि इतने बड़े आयोजन से क्षेत्र को नई पहचान मिली है।





3 of 9 स्क्वाड्रन लीडर विक्रम वेंकटेशन के साथ सेल्फी लेतीं दर्शक - फोटो : अमर उजाला

बच्चों और युवाओं में दिखा खास उत्साह

एयर शो के दौरान बच्चों और युवाओं में अलग ही उत्साह नजर आया। कोई आसमान में विमानों की दिशा बताता रहा तो कोई मोबाइल कैमरे से हर करतब को रिकॉर्ड करता रहा। कई बच्चों ने पहली बार इस तरह का एयर शो प्रत्यक्ष देखने की बात कही। उनका कहना था कि विमानों की तेज उड़ान और कलाबाजियां देखकर आंखें हटाने का मन नहीं हुआ।



एयर शो के दौरान बच्चों और युवाओं में अलग ही उत्साह नजर आया। कोई आसमान में विमानों की दिशा बताता रहा तो कोई मोबाइल कैमरे से हर करतब को रिकॉर्ड करता रहा। कई बच्चों ने पहली बार इस तरह का एयर शो प्रत्यक्ष देखने की बात कही। उनका कहना था कि विमानों की तेज उड़ान और कलाबाजियां देखकर आंखें हटाने का मन नहीं हुआ।





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4 of 9 मेरठ में वायुसेना की सूर्यकिरण टीम का एरोबैटिक शो - फोटो : अमर उजाला

मेरठ के तीन पायलटों का भी रहा जलवा

सूर्यकिरण के प्रदर्शन में मेरठ से जुड़े तीन पायलटों की भी भूमिका रही। स्क्वाड्रन लीडर अमन गोयल और स्क्वाड्रन लीडर राहुल सिंह ने विमानों को उड़ाया, जबकि स्क्वाड्रन लीडर शरद गोयल ने जमीन से प्रदर्शन के संचालन की कमान संभाली। स्थानीय पायलटों की मौजूदगी की जानकारी मिलने के बाद दर्शकों का उत्साह और बढ़ गया।

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5 of 9 मेरठ में सूर्यकिरण टीम का एयर शो देखते लोग - फोटो : अमर उजाला