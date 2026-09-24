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मेरठ: निजी क्षेत्र में आरक्षण समेत कई मांगों को लेकर कलेक्ट्रेट पर आजाद समाज पार्टी का धरना

Dimple Sirohi

Updated Thu, 24 Sep 2026 05:16 PM IST Updated Thu, 24 Sep 2026 05:16 PM IST







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मेरठ कलेक्ट्रेट पर निजी क्षेत्र में आरक्षण समेत कई मांगों को लेकर आजाद समाज पार्टी के कार्यकर्ताओं ने धरना-प्रदर्शन किया। कार्यकर्ताओं ने मांग की कि एससी, एसटी और ओबीसी वर्ग के लिए निजी क्षेत्र में भी आरक्षण की व्यवस्था की जाए। प्रदर्शनकारियों ने अन्य मांगों को लेकर भी आवाज उठाई। ... और पढ़ें

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