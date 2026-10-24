{"_id":"6adceba5d875e0a1060cbff6","slug":"video-a-variety-of-voices-in-the-provincial-national-group-singing-competition-of-bharat-vikas-parishad-2026-10-24","type":"video","status":"publish","title_hn":"Meerut: भारत विकास परिषद की प्रांतीय राष्ट्रीय समूहगान प्रतियोगिता में बिखरी स्वरों की छटा","category":{"title":"City & states","title_hn":"शहर और राज्य","slug":"city-and-states"}}

मेरठ। शनिवार को भारत विकास परिषद हस्तिनापुर प्रांत और सम्राट शाखा ने रुड़की रोड स्थित कल्याणी फार्म हाउस में प्रांतीय राष्ट्रीय समूहगान प्रतियोगिता का आयोजन किया। इसमें 15 शाखाओं का प्रतिनिधित्व कर रहे 15 विद्यालयों की टीमों ने हिस्सा लिया। प्रतियोगिता में दिल्ली पब्लिक स्कूल की टीम ने प्रथम स्थान प्राप्त किया। मेरठ मेन शाखा का प्रतिनिधित्व कर रही दिल्ली पब्लिक स्कूल मेरठ की टीम पहले स्थान पर रही। शास्त्री नगर मेरठ की बालेराम बृजभूषण सरस्वती विद्या मंदिर की टीम ने दूसरा स्थान हासिल किया। सम्राट शाखा मुजफ्फरनगर की भागवंती सरस्वती विद्या मंदिर की टीम तीसरे स्थान पर रही। मां बाला सुंदरी देवबंद की दून वैली पब्लिक स्कूल को चतुर्थ स्थान मिला। समृद्धि शाखा मुजफ्फरनगर की आर्य इंटरनेशनल पब्लिक स्कूल को पंचम स्थान पर सांत्वना पुरस्कार से सम्मानित किया गया। विजेता टीमों को ट्रॉफी देकर सम्मानित किया गया। सभी 15 प्रतिभागी टीमों को प्रमाणपत्र और मोमेंटो दिए गए। सभी 15 टीमों ने हिंदी और संस्कृत भाषाओं में देशभक्ति के गीत प्रस्तुत किए।

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