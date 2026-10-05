{"_id":"6ac396fefacdea5a2108cfe0","slug":"video-two-smugglers-arrested-with-423-liters-of-liquor-in-mau-2026-10-05","type":"video","status":"publish","title_hn":"दिल्ली से बिहार भेजी जा रही अवैध शराब के साथ दो तस्कर गिरफ्तार","category":{"title":"City & states","title_hn":"शहर और राज्य","slug":"city-and-states"}}

मऊ जिले के दोहरीघाट थाना के मऊ-आजमगढ़ बॉर्डर स्थित रामनगर गांव से रविवार की रात पुलिस और एसओजी की टीम ने शराब तस्करी के आरोप में सूरज चौधरी और फरीद खां को गिरफ्तार कर लिया। उनकी चार पहिया वाहन से पुलिस ने 423 लीटर अंग्रेजी शराब बरामद की। दोनों बिना नंबर प्लेट की एक्सयूवी से मऊ-बलिया के रास्ते बिहार लेकर जा रहे थे।

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