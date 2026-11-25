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VIDEO: अनियंत्रित कार ने दो दुकानों के काउंटर तोड़े, बाल-बाल बचे दुकानदार
मऊ। मधुबन कस्बे में शहीद स्मारक के सामने मंगलवार रात करीब 11:30 बजे तेज रफ्तार अनियंत्रित कार ने दो दुकानों को क्षतिग्रस्त कर दिया। कार सड़क किनारे स्थित पान और मिठाई की दुकान के काउंटर तोड़ते हुए आगे बढ़ गई। गनीमत रही कि हादसे में कोई हताहत नहीं हुआ। चालक को भी गंभीर चोट नहीं आई।
प्रत्यक्षदर्शियों के अनुसार, दोहरीघाट की ओर से आ रही कार शहीद स्मारक के पास पहुंची ही थी कि चालक ने वाहन से नियंत्रण खो दिया। बेकाबू कार पहले सड़क किनारे स्थित पान की दुकान के काउंटर से टकराई। इसके बाद मिठाई की दुकान के काउंटर को भी तोड़ दिया। टक्कर इतनी जोरदार थी कि दोनों दुकानों के काउंटर क्षतिग्रस्त हो गए। कार को भी काफी नुकसान पहुंचा।
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