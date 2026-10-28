भाजपा के मनोनीत सभासद का भाई निकला अवैध पटाखा कारोबारी, VIDEO

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कोपागंज थाना क्षेत्र के इंदारा जंक्शन के पास स्थित इंदारा बाजार में मंगलवार देर शाम पुलिस ने एक मकान में छापेमारी कर अवैध रूप से रखे गए पटाखों की खेप बरामद की। बरामद पटाखों की अनुमानित बाजार कीमत साढ़े तीन लाख रुपये बताई गई है। पुलिस ने मौके से कथित विक्रेता नंदन गुप्ता (34) पुत्र मुन्ना गुप्ता को हिरासत में लिया। बताया जा रहा है कि आरोपी का बड़ा भाई अदरी नगर पंचायत में भाजपा का मनोनीत सभासद है। इस संबंध में पुलिस ने आरोपी के खिलाफ प्राथमिकी दर्ज की है।

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