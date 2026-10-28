मऊ: भाजपा के मनोनीत सभासद का भाई निकला अवैध पटाखा कारोबारी, साढ़े तीन लाख का माल बरामद; प्राथमिकी दर्ज

पुलिस आरोपी से पूछताछ कर रही है। उसके खिलाफ संबंधित धाराओं में प्राथमिकी दर्ज किए जाने की जानकारी दी गई है। आरोपी के भाई के भाजपा का मनोनीत सभासद होने की बात सामने आने के बाद मामला राजनीतिक चर्चा का विषय बन गया है। हालांकि, पुलिस की कार्रवाई अवैध पटाखों के भंडारण और बिक्री की सूचना के आधार पर की गई।



बताया गया कि नंदन गुप्ता को पूर्व में रेलवे का टिकट ब्लैक करने के आरोप में रेलवे पुलिस भी पकड़ चुकी है। इस संबंध में विस्तृत जानकारी की पुष्टि पुलिस रिकॉर्ड से की जानी बाकी है।



गौरतलब है कि जिले में अवैध पटाखों के भंडारण के खिलाफ दस दिन के भीतर यह दूसरी बड़ी कार्रवाई बताई जा रही है। इससे पहले 18 अक्तूबर की शाम चिरैयाकोट बाजार में एक मकान से करीब तीन लाख रुपये के पटाखे बरामद किए गए थे। पुलिस की लगातार कार्रवाई से अवैध पटाखा कारोबार पर निगरानी बढ़ने के संकेत मिले हैं।